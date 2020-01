En entrevista para la Primera Emisión de MVS Noticias con Luis Cárdenas, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, habló de la reunión de gobernadores con AMLO.

Dijo que “en el caso de Jalisco, la estrategia está dando resultados. Se cometen casi un tercio menos de delitos”.

“El compromiso en el combate al crimen organizado, deber ser encabezado de una forma mucho más decidida por el Gobierno Federal”, señaló Alfaro.

“Jalisco está trabajando con normalidad, tomamos medidas para que el cambio de Sistema de Salud no afecte a los pacientes. No hay claridad, no hay reglas de operación, no se hizo una planeación adecuada para el cambio del Sistema de Salud”, afirmó el gobernador.