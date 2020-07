En su colaboración para la Primera Emisión con Luis Cárdenas, el periodista Ezra Shabot habló del semáforo sanitario cancelado y la desaceleración de la pandemia.

En esta lógica de “no podemos obligar a una población a encerrarse”, lo que tenemos es un desbordamiento de la enfermedad.

“Hugo López-Gatell tiene que asumir que no puede controlar el semáforo federal, porque los estados no le dan la información, no cumplen”, indicó el periodista.

Shabot indicó que la Secretaría de Salud no tiene la capacidad de coordinar con estados una política viable, para hacer una estrategia de combate contra el virus.

“Dicen que existe una desaceleración, término que puede servir de acuerdo a lo que consideres una baja en la cantidad de casos. Hemos aumentado a cientos de muertos, en lo que implica una situación sin control”, dijo.

Consideró que regresar a un confinamiento es imposible y no se ve la posibilidad de entrar en una etapa de reducción de casos y fallecidos.