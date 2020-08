En entrevista para la Primera Emisión de MVS Noticias con Luis Cárdenas, Sandra Quiñones, coordinadora de CLADEM en Puerto Vallarta, habló sobre el caso de abuso sexual en contra de una menor de edad por parte de Luis Alonso ‘N’.

“A la niña el imputado la subió a la fuerza a su vehículo, no la conocía; es privación de la libertad”, detalló Quiñones.

Información relacionada: Suspenden a juez que llevaba caso de menor abusada por exfuncionario de Puerto Vallarta

Indicó que la niña está bien, está recibiendo apoyo; se está reforzando el apoyo psicológico a la familia, con el fin de que que tengan las herramientas para procesar este suceso.

La coordinadora de CLADEM en Puerto Vallarta, consideró que Luis Alonso ‘N’ es un pedófilo, un depredador sexual. “Tengo la sospecha de que no es la única víctima de esta persona”, opinó.

A esta persona el día de su detención, no se le aseguró su teléfono celular.

“Nunca esperé que el juez le impusiera a la víctima unas conductas que el Código no establece; argumentó que la menor no sintió placer, aunque se haya demostrado que hay una afectación psicológica. Me parece inconcebible que un juzgador anteponga prejuicios sobre las cuestiones jurídicas”, destacó.