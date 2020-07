En entrevista para la Primera Emisión con Luis Cárdenas, José Ángel Córdova Villalobos, exsecretario de Salud, habló de las consecuencias de apresurar la reapertura ante el coronavirus.

Es claro que no se puede hacer pruebas a todo el mundo. Hay síntomas muy claros del Covid-19, que si la gente no los reúne, no es tan necesario hacer la prueba; no así quienes sí los presentan.

Información relacionada: SSa presenta el ‘Escuadrón de la Salud’ para evitar contagios

“Muchos pacientes se han muerto esperando un ventilador, es algo muy triste”, indicó Córdova Villalobos.

El exsecretario de Salud señaló que si queremos salud física, se iría en contra de la salud financiera, porque hay que quedarse en casa. “Cuando se trata de salud hay que dejar de lado la cuestión política”.

Consideró además que ha faltado hacer un mayor número de pruebas para tener más certeza.