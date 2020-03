En su colaboración para la Primera Emisión de MVS Noticias con Luis Cárdenas, Francisco Garfias opinó: “Andrés, o esta mal informado o no le dicen lo que está pasando. No es Tabasco el único lugar en donde los recursos no bajan”.

“No hay reglas de operación de los 360 mil mdp, que es la cifra que maneja el presidente para sus programas”, indicó Garfias.

“La inconformidad se empieza a reflejar en la gente que supuestamente compone la base electoral de AMLO, que son los más desprotegidos”, señaló.

Agregó que López Obrador va a la baja en todas las encuestas.