En entrevista para la Primera Emisión de MVS Noticias con Luis Cárdenas, Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, habló de la reunión de gobernadores del PAN con AMLO por el Insabi.

“Habrá muchas cosas que analizar, el punto central que indicó el presidente es ‘es quiero centralizar el sector salud’. Respetamos la decisión, algunos no decidimos, se analizará por estado quién entra y quién no”, indicó el gobernador.

“Yo no me centralizo, no creo en el control centralizado de un servicio tan enorme y sensible”, afirmó Orozco.