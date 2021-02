SCJN desecha política de confiabilidad de la SENER / ¿Quiénes se deben vacunar?

Empezamos nuestro programa con el análisis y debate de los temas relevantes del día en el estudio por parte de nuestro panel conformado por nuestro conductor Víctor Sánchez Baños y Anabella Pezet, Analista Política y columnista en el periódico Excélsior como co – conductora.

Los reporteros de MVS noticias a diario hacen un bosquejo de la historia:

Rocío Méndez, la información presidencial

René Cruz, en vivo sobre la extradición de Alonso Ancira.

En entrevista con Jesús Reyes-Heroles González-Garza, Doctor en Economía por el MIT, Ex Secretario de Energía y ex director de Pemex, ex Embajador de México en Eu, actualmente Presidente de Estructura.

SCJN desecha política de confiabilidad de la SENER.

Entrevistamos a Alejandro Macías, Infectólogo, Ex Comisionado Nacional para la Prevención y Control de la Influenza AH1N1.

¿Quiénes se deben vacunar?

