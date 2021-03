Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira platicó con Vivir Quintana, compositora y cantautora mexicana, sobre su música y la influencia que ha tenido en el movimiento feminista.

A mi abuela materna la bajaron con violencia de un escenario porque decían sus papás que no se podía dedicar a la música por el hecho de ser mujer y porque ella no debería de estar divirtiendo borrachos, así le dijeron y eso me traspaso muchísimo, dijo la compositora.

Me gusta la música porque gané un concurso de niña y empecé a cantar en mi pueblo “Francisco I Madero”, Coahuila en los eventos que se llamaban “Domingos culturales” que hacían los adultos mayores, en los que había danza folklórica, música y yo cantaba con pistas musicales y ahí me interceptó un maestro de música llamado “Don Chuy” y me empezó enseñar a tocar guitarra y hasta la fecha no lo he dejado, es como mi instrumento más cercano.

“Canción sin miedo”, es una canción muy dolorosa, muy fuerte y también es un llamado de auxilio, un llamado de lucha para hablar y denunciar el feminicidio”. Creo que vivimos en un país donde nos han dicho que las mujeres tenemos que ser de cierta forma y que eso nos ha traído muchas consecuencias, mucho dolor y también mucha unión porque creo que ahorita las mujeres estamos en un momento histórico en el que estamos uniendo lazos para poder derribar esos muros invisibles que son emocionales, sociales y que nos están imponiendo y que no dejan que se nos cumpla nuestros derechos.