En entrevista con Pamela Cerdeira para MVS Noticias platicamos con Yesenia Zamudio, representante del Frente Nacional ‘#NiUnaMenos’ sobre la toma de las instalaciones tomadas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la nula respuesta a sus demandas.

Zamudio confirmó que ella es una de las tantas mujeres víctimas de violencia feminicida que exigen la renuncia de Rosario Piedra pues aseguró que: “muchas familias víctimas de violencia han recibido una nula respuesta de las autoridades” y que ella es “la madre incómoda, la que no se deja, la que no me deja manipular”.

“Rosario Piedra no sabe más que criminalizar y defender a su partido (Morena)”, señaló Zamudio quien al tiempo comentó que su lucha no es de ahora sino desde hace 5 años por la vía legal.

Por dicha lucha, Zamudio nos dijo que ha recibido amenazas por servidores públicos pero sin mencionar nombres, no obstante, aclaró que todo está en los expedientes.

Al finalizar la entrevista sentenció que si no son atendidas sus demandas tomarán la Secretaría de Gobernación.