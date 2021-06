Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó a Tania Karasik, sobre el panorama de la vacunación para las personas con capacidades diferentes.

“Yo estaba siguiendo muy de cerca la estrategia de vacunación, justamente por mi hijo, porque es una persona que tiene una serie de dificultades y riesgos y finalmente con mucha emoción desde abril los pusieron en el documento rector de la política como grupo de atención prioritaria junto con la etapa 4 que, es la que están anunciando ahorita de 40 – 49 años. Al momento de ingresar al portar, no hay forma de registrarlos. En el caso de mi hijo que, tiene 27 años, me rebota y no hay ninguna sección donde se pueda registrar una persona con discapacidad, no hay claridad de lo que tenemos que hacer las familias”.

“Yo he buscado algunas autoridades y todavía no me contestan. Considero que estamos en un buen tiempo de logren hacer algo y podamos acceder a la vacuna como nos toca”.

“Vivir con una discapacidad la pandemia es muy complicado. Dentro de la discapacidad hay una población muy diversa y hay de todo tipo de cuestiones y retos. En el caso de mi hijo, tiene una la discapacidad intelectual muy grande que, no entiende lo que estamos viviendo y ha logrado habituarse a diferentes rutinas, pero el solo hecho de utilizar el cubrebocas no lo puede tolerar, lo cual lo pone en un riesgo muy grande, además, todo el tiempo toca muchas cosas, él no puede guardar distancia social y no puede estar confinado”.