Ocurre que en el Hospital de Oaxaca no hay medicamentos y nosotros lo tenemos que conseguir, los médicos consideran factible volver a operar a Alan.

En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Hugo Jesús Martínez, padre de Alan Israel Martínez, menor con un tumor cerebral, nos habló sobre la campaña de apoyo para la cirugía de su hijo.

El entrevistado mencionó “por el caso de mi hijo, me dedicó a lo que me ofrezcan para no abandonar a mi hijo. Mi esposa es quien ha estado constantemente en el cuidado de Alan”.

Además agregó las actividades laborales que desempeñaba para poder costear los gastos que han tenido que afrontar por la enfermedad de su hijo “él estuvo en coma 7 meses, tuvimos mucha necesidad económica pero gracias a las fundaciones pudimos solventarlo”.

No dudó en reiterar que ha sido una situación muy difícil tanto para su hijo como para ellos “fue un proceso desgastante y duro, pues por semana llegábamos a requerir de mil a mil quinientos y así fue durante siete meses, fue algo duro”.

