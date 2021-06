Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó a dos madres, quienes sus hijos fueron víctimas de agresión sexual infantil en un preescolar.

En junio de hace 10 años, me enteré de que había un agresor sexual en el kínder de mi hijo y que lo habían detenido, mencionó.

“A mí me habló una amiguita del kínder cuando yo me encontraba trabajando y me dijo que habían violado a los niños un conserje y que mandará por mis hijos. Mandé por mis hijos y las maestras nos dijeron que no los espantáramos y que no les dijéramos nada a nuestros hijos”.

“Mi hijo se tardó en hablar, pero yo veía los focos rojos que nos dijeron. Me di cuenta de que despertó su sexualidad antes de lo que tenía que despertar, que estaba enojado, se quitaba la ropa. Hasta que tenía los 7/8 años fue cuando me contó lo que le habían hecho”.

“Yo les diría a los padres que, estén al pendiente de cualquier foco rojo de sus hijos y les presten atención, porque muchos de nosotros se lo atribuimos a otras cosas”.

Segundo testimonio

Es un proceso muy difícil doloroso porque estoy sola y me ha costado mucho trabajo y me quedo con que se hizo justicia y ya están pagando lo que les hicieron a los niños, dijo.

“Yo me enteré porque me mandaron a llamar de la PGJ el día 7 de junio hace casi 10 años, pero no me dijeron para que era hasta que llegué, me dijeron que había un violador serial en el kínder, le hicieron sus exámenes a mi hija y ahí me avisaron que ella era una de las niñas que habían abusado”, declaró.

El responsable ya se encuentra en prisión y todos sus cómplices, quienes eran la directora, tres conserjes y tres maestros.

“Escuchen a sus hijos y hablen acerca de este tema con ellos, traten de comunicarse con sus hijos”, finalizó.