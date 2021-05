Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevisto a “Juan”, quien compartió su testimonio sobre una estafa mediante una oferta laboral.

“Me quedé desempleado y me dio la necesidad de buscar otro empleo y por Facebook vi una publicación en la que solicitaban guardia de seguridad y de limpieza, ofrecían un buen sueldo y horario y yo iba a probar”.

“Efectivamente me llamaron, me citaron para el lunes pasado y llegamos varias personas a una plaza comercial, nos explicaron todo el movimiento, al día siguiente se nos citó para firmar contrato en una casa que porque por seguridad no podíamos visitar sus oficinas, se nos hizo un poco raro pero quería el trabajo en realidad”.

“Llegamos y nos dieron unos papeles, pero nos pidieron nuestros equipos celulares porque iban a instalar una aplicación para monitoreo de unas cámaras de seguridad y que, en la noche nos lo regresaban junto con los uniformes que íbamos a ocupar, algunos aceptaron y otros no”.

“En la noche que fuimos todos a buscarlos, resultó que ya no estaban ahí, los vecinos nos dijeron que la casa la habían rentado por 2 días”.

Resulta que así operan y a más personas les han robado su teléfono.