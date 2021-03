Para MVS Noticias, Pamela Cerdiera habló con Mercedes Tello sobre el deceso de su hermano, el oficial Iván Tello España.

A mí me marcan el día 12 de diciembre para decirme que mi hermano se había accidentado, no me supieron decir qué es lo que había pasado, me dicen que me tengo que presentar a firmar un consentimiento para una intervención quirúrgica, me indican que mi hermano estaba en San Ángel Inn Universidad y cuando llego al hospital, veo a mi hermano ya entubado, explicó.

Me dijeron que fue un detenido quien lo empujó en la camioneta andando, a lo cual yo puse trabas porque mencionaba que mi hermano era escolta del jefe César Rojas del sector Tacuba y que mi hermano no tenía ese horario y les hago mención que yo quiero ir al MP a ver a las personas que le habían causado el daño a mi hermano, dijo.

Me presento a Miguel Hidalgo a ver a las personas que le causaron el daño, cosa que no sabía que no se podía hacer, ahí me encuentro a su jefe, el cual no se dio cuenta y puse mi celular y lo grabé, él me menciona que la camioneta estaba estática, que uno de los detenidos lo aventó y cayó, a lo cual me empecé a poner yo un poco grosera al decirle que era una persona joven de 27 años que hacía ejercicio que eso no pudo ser lo que pasó, mencionó.

El día 13 de diciembre fallece mi hermano y nos hacen llegar un video del suceso, pero en el video las cosas no fueron como nos las hicieron saber o como las expresan y levante una denuncia en contra de quien resulte responsable. Además, presente una queja en asuntos internos, pero no hemos recibido respuesta, añadió.