Para MVS Noticias con Pamela Cerdeira, Macarena compartió su historia, quien por defender a su compañera sexoservidora de un deudor, terminó en prisión acusada de secuestro.

Estoy aquí injustamente. Yo sé que es muy común que los que estamos en reclusión digamos que somos inocentes, pero la verdad es que hubo muchas anomalías en mi caso, por ejemplo, nunca supe que estaba detenida, yo fui a levantar una denuncia y cuando estaba levantando la denuncia me dijeron pasara con el médico legista y después me llevaron a un cuartito y me pusieron un cartel con una numeración y decía secuestro express, fue cuando me enteré de que estaba detenida, mencionó.

Llevo en reclusión 12 años 7 meses y mi salud ha mermado horriblemente, mi mayor anhelo es volver a estar con mis hijos, llevo 13 años y pico sin estar con ellos, dijo.

Me mandaron a hablar en julio del 2019, la directora del centro penitenciario para darme la buena noticia de que me habían propuesto para un beneficio por razones humanitarias por enfermedad crónica degenerativa por parte de Claudia Sheinbaum, que era la primera en la lista, me hicieron los estudios pertinentes y ahora dicen que todo esto es mentira, añadió.

Si uno hace alza la voz para que lo escuchen, a las autoridades no les parece bien, ese es mi miedo, pero si uno no alza la voz, no sólo va a quedar impune mi caso, sino el de muchas mujeres que están aquí injustamente, donde tenemos muchas violaciones a los Derechos Humanos.