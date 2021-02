En entrevista para MVS Noticias con Pamela Cerdeira, Kenia López, senadora del PAN, habló sobre las razones por las que los senadores panistas exigen la renuncia del Auditor Superior de la Federación.

Estamos hablando del Auditor Superior de la Federación, aquel que tendría que vigilar y revisar auditorías para saber cómo se están gastando los impuestos de los mexicanos.

Por un lado, sale el auditor a dar el informe ejecutivo y menciona cosas que son cosas verdaderamente complicadas, estamos hablando de que estás auditorías fueron a propósito de 1.6 billones de pesos de los cuales se emitieron más de 1,600 recomendaciones, hay la posibilidad de que se tengan que solventar solicitudes de aclaración de casi 130 y más de 1,000 servidores públicos podrían incluso tener un tipo de sanción con ese escenario.

Entre otros temas está el costo de la cancelación del aeropuerto, estamos hablando de 332 millones de pesos, una cosa fuera de proporción; con ese dinero que dice el auditor que va a costar la cancelación del aeropuerto, cada mexicano o mexicana pudo haber tenido acceso a 40 vacunas.

Después, el presidente se enoja y dice que tiene otros datos, entonces el auditor superior de la federación se doble ante ese enojo y sale a decir que las cosas no son como él mismo dijo.

Yo creo que no debería de haber reculado, de haber dicho que las cosas no son como las que él mismo emitió, si él emitió un documento mal hecho está pésimo y si él emitiendo un buen documento se dobla ante el enojo del presidente de la república está terriblemente, es por ello por lo que no podemos reconocer ante el auditor una autoridad en la materia, dijo.

Finalizó, el Auditor Superior de la Federación debe de reconocer su papel histórico y aguantar la presión.