Solo tres o cuatro semanas van a mantener el protocolo de no asistir a clases el grupo donde hubo contagios

En colaboración con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, platicamos con Cinthia Maldonado, madre de estudiantes en la Escuela Secundaria Técnica No. 70 en Iztapalapa, quien habló sobre los casos positivos de COVID-19 en este plantel educativo.

La entrevistada mencionó que actualmente ya hay contagiados en este plantel, sin embargo, las autoridades educativas no dan información puntual respecto a los contagios.

-Información relacionada: Sesiona Comisión para el regreso a clases presenciales

“Nosotros nos enteramos a través de un chat cuando hay contagios, pero nosotros pedimos que nos den información de la situación que está ocurriendo”.

Agregó “el director del plantel solo tomó el protocolo de que no vayan los del grupo 3-A a clases”.

Precisó en que el regreso a clases ni siquiera fue voluntario “prácticamente se nos obligó a que regresaran los niños a las escuelas porque si no se les enviaba no serían evaluados en línea. El regreso es muy riesgoso porque no solo ponen en riesgo a los alumnos sino también a los profesores”.

Escucha la entrevista completa aquí 👇🏼