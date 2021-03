Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira platicó con Marion Reimers, periodista de Fox Sports, sobre el conflicto con Joshúa Maya y la decisión de Récord.

“Todo comenzó con el hecho de que yo comento partidos de la Champions League, el torneo más prestigioso del mundo para la cadena Fox Sports y un colaborador de un medio deportivo verso algunas críticas respecto al trabajo que hago yo con algunos compañeros, a raíz de eso le respondieron las personas que lo siguen y en una de sus respuestas me tacho de “feminazi”, que como tú bien sabes es un término despectivo, ignorante e históricamente ignorante también porque me parece ponen en el centro uno de los peores episodios de la historia de la humanidad y descalifica la lucha feminista haciéndonos ver como que nosotras estamos buscando quitarle derecho a otras personas, quitarles la vida, practicar eugenesia y tener cámaras de gas y no es para nada lo que estamos buscando las feministas” mencionó.

Lo que nosotras buscamos es la igualdad de derechos y oportunidades y la erradicación de la violencia de las mujeres en México y en el mundo en distintas esferas, entonces, a raíz de eso lo bloqueé, cosa que dentro de la masculinidad frágil puede generar todo tipo de reacciones y bueno por eso salió a insultarme, explicó.

Yo le respondí mencionándole que eso además de machista es profundamente ignorante y que genera un discurso de odio a través del cual muchos hombres responden en redes y lo que me parece más preocupante es que esto en el entorno genera un desaliento muy profundo a las mujeres que quieran participar en estos territorios en disputa.

Posteriormente mencioné que sería bueno que el diario Récord tomará medidas al respecto y el día de hoy en una muestra clara de que están buscando también mejorar y cambiar, lo han despedido de su puesto, evidentemente lo que me gustaría es que se busque prevenir esta clase de situaciones, más allá de castigarlas.

Las mujeres hemos buscado apropiarnos de distintas palabras, en la marcha feminista de hace dos años resignificamos la palabra “Puta” y la palabra “Feminazi” y nos apropiamos de ellas, las feminazis hemos de ser las peores de la historia porque a las que matan es a nosotras, dijo.