La vida se ha vuelto dura en muchas partes de México y la austeridad no está apoyando a sus paisanos.

En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, platicamos con la periodista Carolina Rocha, quien habló sobre su artículo “Amor, con amor se paga; las remesas, con recortes a los paisanos”.

La periodista dio un preámbulo a la historia de su protagonista “Emma le pone el rostro a la historia de miles de mexicanos que cruzan la frontera con EU para cumplir ese sueño americano, te das cuenta de que ese sueño es poder construir una casa, para enviar unos pocos de dólares, vestir y comer cada día”.

“Emma tiene 3 niñas y 3 niños que no tiene medios para salir adelante, ella se endeudó con 25 mil pesos para pagarle a un coyote y que Nicolás cruzara, él sí llega a Estados Unidos, pero días después encuentran su cuerpo en el desierto, sin embargo, Emma recibe esa información hasta un mes después”.

Agregó “para repatriar el cuerpo le piden 9 mil dólares que evidentemente ella no tiene, sí es penoso darnos cuenta que ya no existe este apoyo del Gobierno en los consulados, la austeridad no está apoyando a sus paisanos”.

