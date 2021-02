Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó a Andrés Solís, sobre su investigación acerca de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares

Desde el lunes, este personaje llamado Alfredo Villar Jiménez, que se presentó como presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares empezó a decir que sí o sí iba a haber apertura de los colegios privados, por lo menos aquellos que estaban asociados y pues se ha dedicado a dar una serie de entrevistas a cuánto medio le ha abierto las puertas y ahí ha dicho que no le ocupa el tema del color del semáforo, la disposición de las autoridades, que las escuelas van a regresar y lo interesante y fue lo primero que me llamó la atención es que dijo que eran los papás y las mamás quienes les habían escrito que ya querían regresar a las escuelas por los problemas que ha generado la pandemia.

Al investigar, en la página oficial de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, lo interesante es que es una agrupación que se presenta a sí misma como una consultoría que ofrece servicios legales de asesorías, capacitación y hasta en temas fiscales para quienes son dueños de una escuela particular, no tienen directorio, no dice quién es su presidente, ni mesa directiva, lo que le daría certeza y confianza la página web y tampoco dice que escuelas privadas representan. Además, entre su catálogo dice se ofrece ser intermediarios para para realizar trámites ante autoridades y promueven estrategias fiscales.