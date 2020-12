Para MVS Noticias, en ausencia de Pamela Cerdeira, Sheila Amador entrevistó a Adela Román Ocampo, presidenta municipal de Acapulco y habló de las precauciones ante el Covid-19 en este estado.

En Acapulco se está preparando con capacitación en varios niveles al personal con todas las reglas que tienen que tomar para brindar un servicio durante esta pandemia y poder recibir al turismo nacional e internacional.

Pero también las personas deben tomar sus medidas y hacer uso obligatorio del cubrebocas y el personal será muy estricto, supervisará que las cosas se hagan como se tienen que hacer para entregar buenas cuentas en materia de salud.

En las entradas de las playas habrá personal que informe y proporcione material para medidas de prevención a quien no lo tenga. A los turistas se les tiene que vigilar porque aún no entienden la gravedad de la pandemia y se les tiene que estar exigiendo el uso de cubrebocas.

Todos pensamos que estamos sanos, pero no se toma en cuenta que se puede ser portador asintomático, está bien que se quiera salir, pero se deben acatar las medidas y el comportamiento.

El gobierno no tiene la culpa de todo, no se puede poner un policía a cada ciudadano por la irresponsabilidad de la sociedad. Hay algunos que hacen fiestas cuando no se deben realizar, algunos si analizan y reflexionan que se les está cuidando y por eso se les exigen los protocolos.

No olvides escuchar a Pamela Cerdeira de lunes a viernes a partir de las 19:00 hasta las 21:00 horas por tu estación favorita MVS Noticias 102.5 FM.