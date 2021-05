Famosos y usuarios de las redes sociales publicaron imágenes en las que mostraron orgullosos sus pieles oscuras para reivindicar la belleza de la piel morena usando los ‘hashtags’ #PoderPrieto y #DondeHayPrieturaHaySabrosura.

Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó a Horacio García Rojas, actor, sobre la iniciativa #PoderPrieto, contra el racismo en México.

“Poder Prieto es una voz coral, digamos que no podemos definir líderes, no los tenemos. Dentro de inquietudes de muchas y muchos de los que formamos parte de la industria al hacernos la pregunta ¿Cuándo fue la primera vez que fuimos representados en los medios audiovisuales? y después de no tener una respuesta concreta, de no haber alguien de nuestro perfil representando alguien que nos gustaría ver cómo el maestro, abogado, arquitecto, héroe, etc”.

“Nos preguntábamos si en realidad era una banalidad representarlo o si el poder de representación es real, si la gente al ver la pantalla genere en sí misma de pensarse diferente y ahí nos juntamos a dialogar, reflexionar y educarnos también. Entender el racismo sistémico que vive el país y Latinoamérica y el mundo en general y abrirlo al público a quienes quieran sumarse y a quienes quieren dialogar de frente, sin agredirnos”, explicó el actor.

Esto es un compartir con la gente de darnos cuenta, mirarnos de frente y vernos iguales, pero primero necesitamos deconstruirnos, estamos en proceso de educación, pero para educarnos necesitamos del otro, añadió.

‘Mi piel se respeta, mi piel suda, mi piel resuena, en mi piel no hay duda, mi piel ama, mi piel es pura sabrosura’.