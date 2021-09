La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez habló con Pamela Cerdeira sobre la reunión de senadores panistas con Salvador Abascal.

“Con este hombre ni a la esquina, yo si creo que es un error tremendo sentarse con un personaje así”.

Considera que la carta podrá tener cosas interesantes pero no comparte ideales con Salvador Abascal, “ha sido costoso para nosotros, no hay ninguna alianza, ni hay ese pensamiento en los senadores panistas”.

“Yo lo que supe es que en el chat de grupo, la dinámica era quien quisiera subscribir la carta a titulo personal, yo vi la carta y no me gustó esto de luchar contra el comunismo, pero cuando me entere del nombre me pareció grave y peligroso”.

Subrayó que reconoce que el PAN conoce sus propuestas en materia de derechos a las mujeres, “es poco afortunado el encuentro con este hombre”.

