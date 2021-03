En entrevista para MVS Noticias con Pamela Cerdeira, Israel Rivas, activista y padre de una menor con cáncer, habló sobre la agudización del desabasto de medicamentos para niños con cáncer.

A nosotros nadie nos manipula y no hay nadie detrás de nosotros más que la vida de nuestros niños. Nosotros quisiéramos ver gobiernos más pragmáticos que actuarán más allá de las ideologías, llevando los medicamentos en tiempo y forma que es lo único que se le ha pedido, no se le ha pedido otra cosa y tiene más de 861 días que no puede resolver esta situación, mencionó.

El activista indicó que el desbasto de medicamentos tiene un daño directo de más de 1600 niños fallecidos, más todos los daños que han tenido otros.

Sigue el problema, no lo quieren solucionar y en aras de combate a la corrupción decidieron que estos niños se quedaron sin sus medicamentos, por llevar un proyecto político acabo y eso me parece muy grave.