Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó a Nestora Salgado, senadora de Morena por Guerrero, sobre sus intenciones de buscar la candidatura por la gubernatura de Guerrero

Anteriormente, yo no supe cómo fue el proceso, estuvimos pendientes de las encuestas, las llamadas y yo no tengo conocimiento de cómo se hicieron y donde se realizaron, pero al final he sido muy respetuosa con la dirigencia del partido, ellos sabrán su forma de hacer las cosas, tengo la certeza de que esta vez sea con más claridad, dijo.

A mí nunca me dieron a conocer ningún resultado, nunca se me llamó para notificarme cuáles eran los resultados, lo único que supe es que el candidato era Félix Salgado Macedonio y nada más, ahora pues estoy esperando que sí se nos notifique y hablen con nosotros, por lo menos o que nos den las gracias por participar, pero yo quiero confiar en que las cosas están claras por el bien de todos.

“Yo creo que el ejecutivo ha sido muy respetuoso del proceso y precisamente el presidente lo dijo y lo dejó en canchas del pueblo guerrerense, que es a quién le corresponde. Yo creo que el pueblo guerrerense es quién decide si apoya a Félix o busca otra opción”.

Confío porque el pueblo ya no está dormido, está consciente de lo que está pasando, ya reaccionó y está mirando el proceso.