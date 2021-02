Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó a Rosa María Lechuga, quien hoy en la mañana acudió a las oficinas de la UNESCO para entregar una carta y solicitar que continúe la investigación por violencia sexual contra Andrés Roemer.

“Nosotras fuimos porque desafortunadamente en México la mayoría de las mujeres hemos sufrido acoso sexual en algún momento de nuestra vida y yo no soy la excepción, he sido una mujer que desafortunadamente en el gobierno de Mario Marín fue atacada sexualmente y en el momento en el que yo hablé intentaron desacreditar mis declaraciones y me enfrente a todo el sistema, entonces mi sororidad y solidaridad antes que nada hacia las víctimas de este señor, sobre todo porque es una experiencia que viví hace muchos años y que yo entiendo la impotencia de que nadie te crea y que al contrario premian al acosador y lo mantengan en el erario público”.

“Esta carta a grandes rasgos solicita que se continúe la investigación porque la UNESCO es una institución a nivel mundial, el alcance y el apoyo que le pueden dar a Itzel y a todas las mujeres violentadas por Andrés Roemer es muy importante, porque ellos pueden canalizar el caso a la unidad de género y está le va a dar seguimiento a las investigaciones que tiene”.

Además, con esta carta hay unos correos que se agregan y que se le hicieron llegar a la dirección general de UNESCO con sede en París, donde se denuncia este modus operandi de Andres Roemer que se dio a conocer desde el 2019, es decir, ya había un antecedente de las conductas de este señor desde hace dos años ante la UNESCO y lo ignoraron.

Nos dijeron que se le va a dar seguimiento a la carta y el paso siguiente es una reunión con la directora de la UNESCO.