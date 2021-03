En entrevista par MVS Noticias con Pamela Cerdeira, Ariadne Song, vocera de la colectiva Hijas de Xtabay e integrante de la Red Feminista Quintanarroense, habló sobre el asesinato de Victoria Salazar en Tulum.

Aún no hemos terminado la jornada de marchas, estamos reportando en cuatro municipios saldo blanco, fue una protesta pacífica donde las mujeres exigieron justicia por Karla, el primer feminicidio en Holbox y por Victoria Salazar, la mujer salvadoreña que murió por el uso brutal de la fuerza policíaca que, después del 9 de noviembre que salimos a pedir justicia por Alexis y nos dispararon con balas la policía, se comprometieron ante la ONU y Derechos Humanos no repetir estos actos de represión y a formar protocolos para que los policías pudieran actuar ante una manifestación y el respeto a los Derechos Humanos, hoy vemos que el estado de Quintana Roo sólo simula y qué Carlos Joaquín sólo firma un convenio, pero no tiene la vergüenza de cumplirlo y sale a decir de manera tardía que va a investigar y esclarecer los hechos, pero no manda un mensaje contundente al crimen organizado y a todas la personas que quieren violentarnos o atentar contra la vida de las mujeres, dijo.

Creemos que este movimiento tiene que seguir, la Red Feminista Quintanarroense sólo se hace responsable de las manifestaciones que el 29 de marzo del 2021 se han realizado a partir de las 5 de la tarde enfrente de los municipios y ayuntamientos, porque estamos pidiendo que nos rindan cuentas la presidenta municipal de Cancún, el presidente municipal en Tulum que está más preocupado por su campaña política y religiosa en este crimen de odio y por supuesto el presidente municipal de Lázaro Cárdenas que se encuentra en la isla de Holbox, añadió.

La estrategia jurídica que traemos después de la toma pacífica del Congreso de Quintana Roo donde denunciamos a los diputados por discriminación y tenemos una queja por violación de Derechos Humanos por no permitir el acceso a decidir por nuestro cuerpo y evitar la despenalización del aborto ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los obliga a seguir los convenios firmados con México siguen pendientes, en esta ocasión, después del 2 de marzo que no se logra que voten a favor el dictamen positivo para prohibir el aborto en Quintana Roo, hemos interpuesto una serie de amparos ante el juez de distrito y vamos a seguir con el juicio político en contra de los diputados y diputadas de esa décimo sexta legislatura porque ustedes recordaran que el juicio político es para el servidor público que atenta contra los derechos de la nación.