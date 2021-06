Miranda Harvey, hija de Luis Harvey también habló en entrevista con Pamela Cerdeira por el 102.5 de MVS y aseguró vivir con miedo a su padre, un exitoso empresario e integrante de Shark Tank México.

“Porque estoy harta de vivir con miedo y no saber qué le va a pasar a mi familia”, dijo Miranda.

Miranda indicó que padece tres enfermedades, pero es importante dar a conocer su testimonio. “Mi papá siempre me condicionaba, siempre me amenazaba si me quitaba mis medicamentos que necesito para vivir y sentirme como una persona normal”.

Señaló que si no hacía lo que le gustaba a él, la amenazaba con quitarle sus medicamentos, “siempre me ha rechazado”, y hasta ahora sigue recibiendo violencia por parte de su padre, Luis Harvey.