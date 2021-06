Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevisto a Maite Azuela, columnista de El Universal, quien compartió su testimonio sobre la primera amenaza que recibió.

“Mi historia sucedió en 2015 y creo que eso de alguna manera es un contexto distinto al actual. Desde ese año a la fecha, por lo menos, he escrito 3 artículos sobre el tema, pero me concentré mucho en la parte técnica, el acceso a la justicia cuando se trata de delitos contra la libertad de expresión y lo que trate fue de no callar”, mencionó.

“Nunca me había atrevido a escribirlo desde la parte emocional, el contexto psicológico, el contexto familiar y cómo físicamente se siente porque el cuerpo se estremece, las noches se hacen más largas, la cabeza gira de una manera diferente, por lo menos, durante los primeros meses después de que la amenaza es recibida y quizá el contexto es distinto, porque en mi caso se derivaba de varias columnas que yo había destinado a hablar sobre las violaciones de Derechos Humanos a manos de fuerzas armadas”.

“La amenaza que más timbró mi vida fue una que llegó a casa de mis padres, ahora lo puedo decir porque mis padres no viven, pero honestamente no podría contar esta historia si ellos vivieran porque les mueve la vida. La entonces Procuraduría General de Justicia, lo que hacía era visitarlos una o dos veces en su domicilio y hacerles preguntas incómodas como si ellos pudieran encontrar lo que era tarea de la fiscalía encontrar que, era de dónde provenían estas amenazas y cuál era la ruta que tenían que hacer para investigar”.

“Creo que retomar las amenazas, renombrarlas, hacerlas explícitas y rescribirlas, incluso de alguna manera nos devuelve el poder y nos sacude el miedo”, finalizó.