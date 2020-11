Para MVS Noticias Pamela Cerdeira platicó en entrevista con Isabella Cota, corresponsal económica en América Latina para el País.

En su investigación contra el Outsourcing encontró que la iniciativa del presidente está muy extrema, pero AMLO tiene muy buen tino, lo que es innegable es que cuenta con el apoyo popular, es fácil encontrar en México a alguien que esté de acuerdo con la iniciativa.

La realidad que se vive en lo laboral es que las empresas no registran los salarios reales en el IMSS y esto repercute en las pensiones, afores etc. De los trabajadores.

Sin duda el momento es arriesgado, la Secretaria de Trabajo estima que hay cuatro millones de personas que están subcontratadas, uno puede ser jornalero que trabaja tres meses del año para después trabajar otros tres meses con otra empresa. Los funcionarios públicos trabajan todo el año y no tienen una regulación laboral y están contratados por empresas que cambian de nombre para no darles las prestaciones que les corresponden por Ley.

Hay mucha gente que se encuentra perjudicada por estas medidas, los empleos no se han recuperado por la pandemia. La emergencia no es excusa para tolerar lo intolerable, una empresa que registra a un empleado por menos de lo que gana está haciendo algo ilegal.

Sin duda algo se tiene que hacer y se ve reflejado en la recolección de impuestos. Definitivamente se debe hacer algo. Lo que debería hacer el gobierno es caerles con todo el peso de la ley y dejar el outsourcing como una modalidad legal. Aún futuro el outsourcing podría verse como una actividad criminal.

No olvides escuchar a Pamela Cerdeira de lunes a viernes a partir de las 19:00 hasta las 21:00 horas por MVS Noticias 102.5 FM ¡Tu estación favorita!