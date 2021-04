Los mexicanos Jaime Baksht y Michelle Couttolenc se están preparando para asistir a su nominación a la entrega número 93 de los premios Óscar por su trabajo en la mezcla de sonido en la película “Sound of Metal”, el cual fue hecho orgullosamente en México, pese a que la película es extranjera.

“Ha sido muy extraño estar en una rendición de la ceremonia que va a ser tan atípica. Va a haber muy pocas personas, nos hicieron un test PCR antes de salir para poder tomar el avión, al llegar aquí tenemos que estar en cuarentena encerrados en nuestras habitaciones y ayer nos hicieron otra prueba, esta mañana también y el día mismo de la ceremonia nos harán otra, están siendo muy cuidadosos.

“Para mí el Óscar no era en realidad una meta, pero sí sabía que era una cosa a largo plazo. Esta nominación llegó después de 14 años de trabajar, pero no era algo que yo estaba buscando en mi vida. A mí lo que me gusta es trabajar en el cine con mis colegas” dijo Jaime Baksht.

“Me da muchísimo orgullo y responsabilidad decir que fui la primera mujer nominada. estoy mega feliz y pues ya veremos qué pasa. Llegué a esta carrera porque desde chiquita me encantaba la música y el sonido y a la hora de escoger carrera, estaba buscando una combinación de sonido, música y cine y encontré esto que se llama ingeniería en audio y así comenzó todo”, mencionó Michelle Couttolenc .