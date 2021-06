Para MVS Noticias, en conmemoración al mes del orgullo LGBTTIQ+, Pamela Cerdeira realizó una mesa sobre lo bueno, lo malo y lo divertido de salir del clóset.

“Yo en realidad como que nunca lo vi como un tema tabú el asunto de la sexualidad, la orientación. Crecí en una familia que éramos muy abiertos, mi tío que me crio como mi papá es gay…”, mencionó Alejandra Ley.

“El día que la prensa se envalentonó y me preguntaron si era cierto que andaba con una mujer, yo les dije sí y ya”, Alejandra Ley.

“En mi caso, yo toda la vida me cuestione quién era yo. Lo que a mí me causaba conflicto es que yo tengo una orientación sexual también hacia las mujeres, así que antes me preguntaba por qué me siento como mujer, pero me atraen las mujeres, me gustan los roles de género masculino y hasta hace como tres años y medio salí públicamente del clóset”, dijo Elisa Sonrisas.

“Tengo que reconocer dos cosas; soy muy privilegiado porque me tocó una época más abierta y los hombres tenemos ciertos privilegios incluso cuando se es gay, pero además tengo una mamá que siempre ha tenido cero problemas, nunca crecí con esas ideas…”, añadió Mike.