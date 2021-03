Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira realizó una mesa sobre el papel de las mujeres en distintos ámbitos profesionales con Beatriz Ramos, directora de comunicación e imagen de la Federación Mexicana De Fútbol, Alma Rosa Marroquín, directora médica de TECSALUD y Aline Muñoz, gerente Sr de recursos humanos de Mondelez México.

Creo que el primer reto es contra ti misma, el creer que puedes ser lo suficientemente capaz de llegar más allá y de lograr una posición de liderazgo. Yo tuve la fortuna de nacer en una familia con muchas hijas, entonces, mi papá tuvo que enseñarnos un poquito a tratar de ser fuertes y nos fomentó esta parte de romper esas barreras y de generar la posibilidad de estar ahí y de ser parte o ser agente de cambio en cualquiera de los ámbitos en los que nos encontramos, dijo Alma Rosa.

“Llegar ahí creo que es un cambio de paradigma, empezando conmigo con mis propios paradigmas. Sobre todo, empezar a generar los cambios a mi alrededor y creo que estoy en una posición que me permite hacerlo, porque estoy en una posición de talento y es empezar a generar cambios en las organizaciones para que permitan un entorno para que otras mujeres, así como yo, puedan tener estas oportunidades”, Aline Muñoz.

Empecé trabajando en uno de los grandes despachos de consultoría, luego estuve trabajando en la industria de la tecnología y después de ingresar al fútbol a muy corta edad, tuve la oportunidad de ejercer un puesto de liderazgo y sí creo que he visto la evolución a través del tiempo, eso me da algo que me da esperanza, no digo que no nos falta mucho camino por recorrer porque es evidente que sí, pero las condiciones son completamente diferentes ya, declaró Beatriz Ramos.