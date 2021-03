En entrevista con Pamela Cerdeira para MVS Noticias, Temístocles Villanueva, diputado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, habló sobre la iniciativa para la ley LGBT+ de la Ciudad de México.

Presentamos una iniciativa para crear una ley que logre articular toda la política pública para atender a la población de diversidad sexual, esto no quiere decir que queremos se le reconozca más derechos a quienes integramos la población LGBT+, quiere decir que la desigualdad histórica y la discriminación tal parece en todos los ámbitos pueda ser revertida, pero no se va a revertir de manera automática, son cambios culturales que se tienen que dar con el acompañamiento del Estado y el día de hoy en la inauguración, se contó con la presencia de activistas, académicos y personal de gobierno, se escucharon sus voces y sus opiniones sobre la iniciativa, explicó.

El diputado mencionó que “La discusión se enriqueció bastante porque reconocemos la experiencia de los activistas, pero también las prácticas exitosas dentro de las propias instancias de gobierno y una de las grandes conclusiones es que el camino en el reconocimiento de derechos a través del órgano legislativo es parte de este cambio cultural que se tiene que dar”.

Si el gobierno en todos sus poderes (judicial legislativo y ejecutivo) no atiende a la diversidad sexual, no se va a lograr un cambio real en la educación, en el trabajo y en la salud, porque estos tres ámbitos tan básicos en el ejercicio de los derechos no están garantizados para las personas de la comunidad LGBT+.