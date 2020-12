Para MVS Noticias Pamela Cerdeira realizó una mesa de ciudadanos donde entrevistó a los especialistas Jaina Pereyra, Juan Francisco Torres-Landa, Víctor Hernández y José Antonio Newman.

La mesa arranca con Víctor Hernández y reprueba al gobierno en materia de seguridad pública, el delito no se denuncia porque la gente no quiere perder su tiempo en materia de inseguridad. Desafortunadamente se ha abandonado el objetivo de mejorar el cuerpo policiaco sustituyéndolo por la guardia nacional, no hay una idea de que se tiene un derecho como ciudadano.

Después Jaina Pereyra opinó del lote de vacunas Covid-19 que llegaron al país, el gobierno no tiene estrategias y ha mostrado ser un fracaso durante la pandemia.

Luego Torres-Landa comentó la coalición Va por México, se dice fácil pero el tema central que detectaron es el desastre que generó gobierno actual en muchos rubros.

Finalmente, José Antonio Newman opinó sobre el nombramiento de Delfina Gómez a la SEP, le parece que será un manejo de presupuesto no eficiente.

No olvides escuchar a Pamela Cerdeira de lunes a viernes a partir de las 19:00 hasta las 21:00 horas por tu estación favorita MVS Noticias 102.5 FM.