Para MVS Noticias en sustitución de Pamela Cerdeira, Sheila Amador realizó la mesa de ciudadana donde entrevistó a los especialistas Jaina Pereyra, Juan Francisco Torres-Landa y Lourdes Morales.

Los especialistas inician con el tema de outsourcing y plantean que no se debe manejar el acuerdo como una obligación para los patrones, no se puede obligar a firmar el acuerdo sin haberlos consultado.

Después debaten el cargo de Tatiana Clouthier a la Secretaria de Economía, no se esperaba personal independiente y preocupa los reclamos de género en el país, no se critica la designación por el hecho de ser mujer, sino se critica que no se esté preparado para el cargo existiendo varias candidatas que si lo están.

La mesa se finalizó con los temas de la reforma a la ley de seguridad y las vacunas contra Covid-19 que generan esperanza a todos y tener un alcance a ella, pero preocupa a nivel global en que los resultados son tiempos récord y no se sabe los efectos que cause.

