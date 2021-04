Pamela Cerdeira realizó una mesa ciudadana para MVS Noticias con los especialistas Jaina Pereyra, Lourdes Morales, Juan Francisco Torres-Landa y Armando Santacruz, sobre Morena vs INE y la violencia de fuerzas de seguridad.

Yo sé que ya no está de moda hablar de ética en el servicio público y con sentido de la decencia y vergüenza, pero me decepcionó muchísimo ver gente que tiene una formación profesional, una historia en la política del país, que estuvo en negociaciones importantes del país para las transición democrática que, uno pensaría que venía desde la convicción, salir con estos ataques a la autoridad electoral con una idea que creo que es persistente en este gobierno que es, cualquiera que no esté de acuerdo con lo que diga, hay que dudar de su ética, de su credibilidad, como si todo mundo nos condujéramos sin ningún principio ético y moral, dijo Jaina.

Llevamos tres sexenios peleando contra la militarización, porque no ha reducido la inseguridad, sí han incrementado las violaciones a derechos humanos y lo más grave, se le han entregado la construcción de las principales obras civiles del país al ejército, tenemos un nivel de involucramiento en las actividades económicas que solamente países como Egipto, Pakistán y Turquía tienen y en ninguno de esos países ha tenido final feliz, explicó Armando.