Para MVS Noticias Pamela Cerdeira realizó la mesa de ciudadana con los especialistas Juan Francisco Torres-Landa, Sofía Ramírez y José Antonio Newman.

Juan Francisco Torres Landa comenzó compartiendo su lectura sobre la ley Banxico, mencionó que parten de un diagnostico equivocado, esta diseñado para beneficiar a sectores marginados de la población, pero el 99% de las remesas son por vía electrónica y solo 1% es vía física por lo que no les beneficia tanto al igual que el sector turístico y señaló los riesgos que se corren al no considerar los controles necesarios sobre la procedencia de las divisas.

José Antonio Newman no quiso entrar en detalles sobre este tema, pero señala dos puntos importantes: Banco de México solo se dedica al control de la inflación y esto que desnota Monreal es fundamental para toda la población. El otro punto es que los bancos no salieron a defenderse porque a ellos no les va ni les viene, lo único que defienden es la institucionalidad

En cuanto a los cambios de la embajada de Estados Unidos, Sofía Ramírez opinó que le parece puede ser interesante el resultado, pero es la primera vez que alguien que no tiene experiencia diplomática toma una embajada con tanta fuerza y poder como es la de Estados Unidos.

Finalizó, el tribunal electoral es un poco el diseño institucional que tenemos donde el INE dispone en material electoral y el tribunal revoca, en este caso es lamentable que no se respete la paridad, lo que la propia constitución señala.

El hecho de que se exija paridad en las candidaturas, por los menos 7 candidatas de las 15 vacantes, le parece forzado pero el tribunal le resta capacidad de acción. El problema es que el tribunal al final este a favor de la paridad pero revoca el acuerdo del INE, el INE no puede hacerse de funciones del legislativo, pero es este poder debería asumir su obligación en el ámbito. Se trata de generar oportunidades para todo el mundo.

No olvides escuchar a Pamela Cerdeira de lunes a viernes a partir de las 19:00 hasta las 21:00 horas por tu estación favorita MVS Noticias 102.5 FM.