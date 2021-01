Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira realizó un mesa ciudadana con los especialistas Mariana Campos, Juan Francisco Torres Landa, José Antonio Newman y Armando Santacruz.

Armando Santacruz abrió la mesa ciudadana compartiendo su postura sobre la iniciativa de desaparecer los organismos autónomos. Le parece muy grave pero cree se encierra en una narrativa que no es particular de México. Esta narrativa es que los países necesitan una persona que no sea político, que sea una persona providencial sin rendir cuentas a los organismos.

La narrativa que se ha construido es aceptada por la mayor parte de la población.

Juan Francisco coincide con Armando. El actual gobierno piensa que nadie más ocupará estos cambios y que no es necesaria la transparencia, ni la rendición de cuentas ni contrapesos porque no quieren ceder el poder.

Mariana Campos opinó que es una embestida y es una de las cosas que hay que defender.

Señaló que no hay que olvidar que el acceso a la información es un derecho humano que debe tener nuestro respeto y seriedad.

Finalmente, José Antonio Newman dijo que existen seres carismáticos que llegaron al poder y eso deriva en gran medida una crisis de la democracia y el libre mercado. Los seres carismáticos siempre han querido el poder y hacerse del poder absoluto.

