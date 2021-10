En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, en la sección Mesa Ciudadana, Armando Santacruz, Juan Francisco Torres-Landa y José Antonio Newman, debaten sobre la reforma eléctrica, “Pandora Papers”, las amenazas contra el hijo de Lilly Téllez y la historia de Gertz Manero.

Los panelistas mencionaron sus puntos de vista respecto a la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer una reforma a la industria eléctrica.

Armando Santacruz

Él mencionó que esto supondría una gran deuda para el país debido a que se estarían violando acuerdos no solo en el país, sino internacionalmente “esto no va a quedar impune ante el mundo, cuando tú estás haciendo esfuerzos para bajar las emisiones al mundo, y ahí de repente un país dice que voy a castigar a los que están haciendo esfuerzos y voy a premiar a los que están contaminando, pues no, no es posible”.

Además de explicar cuáles son los riesgos que habrían para la inversión y la economía del país.

Juan Francisco Torres-Landa

Durante su intervención mencionó la campaña mediática que han lanzado “es una plaga de mentiras, están bombardeando a la ciudadanía con sarta de mentiras, lo que requerimos es confiabilidad, preciosa bajos y que el medio ambiente se proteja”, a lo que refirió, con esta reforma estaría muy lejos de cumplirse y también mencionar los posibles escenarios que estaría teniendo México ante el mundo.

José Antonio Newman

Por su parte, el invitado dijo “lo que me preocupa es que con algo trasnochado nos quieren vender un México que no va a existir, se llaman futuros promisorios y no existen, lo que nos va a dejar es un verdadero infierno”.

