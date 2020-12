Para MVS Noticias a nombre de la titular Pamela Cerdeira, Citlalli Sáenz entrevistó para la mesa ciudadana a los especialistas Sofía Ramírez, Juan Francisco Torres-Landa y Víctor Hernández.

Juan Francisco Torres-Landa abre el debate y piensa que no encontró similitud en el discurso del presidente a lo que vivimos. Consideró que es patético lo que se está haciendo para el Sector de Salud, el tema del día es “ya tendremos la vacuna”, pero el problema es que el sistema de vacunación en nuestro país también se destruyó, ya que no se están comprando vacunas para otras enfermedades como el sarampión, la polio etc. Hay un engaño criminal, que estamos preparados, cuando es algo falso. Torres-Landa se brincó al tema de seguridad, y opinó que seguimos viendo como el país se está ensangrentado por muertos de cien o más al día y de estos son más mujeres.

Sofía Ramírez rescató del discurso del presidente el FOBAPROA, pero considera que regresar a estas referencias históricas no es correcto, estamos viendo que el sector financiero presentara estrés, en vez de procurarse tener una deuda controlada para reactivar el crecimiento de comercios, el gobierno decide dar unos apoyos pequeñitos y se niega a rescatar empresas grandes y da la austeridad y que la recuperación sea más lenta.

Víctor Hernández finalizó expresando que no esperaba nada del informe, porque la agenda del presidente es una lista de deseos.

Acerca de la seguridad humana y el presupuesto considera van de la mano, si falla uno se tienen problemas, no queremos un país donde se cobra derecho de piso, cuando viajas te asaltan. El sistema de seguridad es caro y casi siempre están incompletos. Para este 2020 es probable que rompa el récord de ser el país más violento.

La 4T no ha ofrecido apoyo sustantivo para los negocios y esto da para que se dé el robo y asalto. La guardia nacional no rinde frutos, solo existe en el papel, el 80% está inactivo, y su entrenamiento es 100% militar.

No olvides escuchar a Pamela Cerdeira de lunes a viernes a partir de las 19:00 hasta las 21:00 horas por tu estación favorita MVS Noticias 102.5 FM.