Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira realizó una mesa ciudadana con las especialistas Jaina Pereyra, Lourdes Morales, Leticia Bonifaz y Sofía Ramírez, sobre el 8M y 9M y legalización de marihuana.

Me parece que este debate ya está narrativamente superado y fue un golpe de realidad que nos ponen la necesidad de insistir en estos temas y buscar maneras de convencer. Creo que todavía no estamos logrando una comunicación que sea lo suficientemente eficaz para transmitir la gravedad del problema, para convocar a la empatía, bajar las armas de guerra y tratar de hacer una reconciliación social, que creo que es muy necesaria, dijo Jaina.

Leticia Bonifaz coincide con Jaina. “Vivimos un 8 de marzo muy diferente al del año pasado. Yo creo que todas las inquietudes siguen por ahí y tenemos que pensar en cómo vamos a ir encausando la serie de temas que traemos, sigue siendo prioritario el tema de la violencia contra las mujeres”.

Desde mi punto de vista tenemos que acercarnos más a los aliados y tener que acercar mucho más con las personas que todavía no logran entender que aún estamos en condiciones de desigualdad y no nos conformamos con lo que tenemos y que una sociedad desigual no es buena, mencionó.

Lourdes considera que hay 2 cosas que llaman la atención de esta movilización;

Primera: Quienes están cerrados a escuchar la evidencia, las exigencias por la violencia, por la desigualdad salarial, por la exclusión, por la sobrecarga de tareas no reconocidas y no remuneradas sobre todo en tiempos de pandemia y la reacción no es ni siquiera escuchar es descalificar o encasillar en grupos que diría el propio presidente de la república que son contrarios, que son ajenos, cuando hace no muchos meses la legislatura en el congreso se hacía llamar la legislatura de paridad de género

Segunda: Varias de las manifestaciones que vimos en redes fueron bastante creativas y hubo un refuerzo de la intención pacifista de esta movilización. No se agota este momento que estamos viviendo sino que va de largo hacia un cambio, una transformación cultural y en este sentido, me parece que en el país es el único movimiento con una agenda bien estructurada, una intención de inclusión y no veo en ningún partido realmente encauzar o representar esas demandas.

Yo cerré este 8 y 9 de marzo agotada física y anímicamente. Me eché un pedazo de la marcha, me llevé a mi hija chiquita y pues me parece que son estos momentos ilustrativos, pero sigo viendo en ella su cara de terror. Yo preferiría que en su mundo eso ya no fuera un tema y que empezáramos a pensar que ya tenemos esta discusión, sí tiene que haber cuotas para mujeres o acciones afirmativas que le den mayores prerrogativas o que tuviera menos requisitos para que las mujeres tuvieran que ocupar un cargo y que se asumiera como sociedad. Necesitamos mayor oferta de cuidados para cerrar las brechas y empezar a tener paridad en todo y por supuesto con todos los beneficios que esto conlleva para los hombres; mayor relación con sus hijos, mayor acceso a salud mental, menor pobreza en aquellos lugares en los que hay más mujeres que hombres, opinó Sofía.