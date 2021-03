Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira platicó con Mayte López, quien acusa de violencia familiar a su ex esposo, el Senador Noé Castañón.

Esta situación empieza en septiembre del 2016, cuando él sustrae a mis hijos, ya que él me los quita con violencia, se los lleva a Chiapas y empieza todo el tema legal.

La separación con él empieza unos años antes, cuando me enteré por una revista que él estaba implicado en el tema de los “Panamá papers” y que tenía una empresa con mis hijos de socios, entonces, decidí separarme con mis hijos por este motivo y, además, él ya tenía otra relación oficial con otra mujer, explicó.

Él puso una denuncia por violencia en la que me puso una restricción aunque no hay evidencia de que yo haya ejercicio lo que dice y que ya van tres veces que el juez de Chiapas dice que me reanuden mis convivencias y que no hay nada en mi contra, pero, un magistrado en Chiapas que se llama Jorge Mason Cal Y Mayor, le otorga los amparos para reabrir el caso y esto lo utilizan también para que el juez familiar de la CDMX, le dé a él la guardia y custodia ya definitiva y diga que yo no tengo derecho a convivencias y además, le admite una demanda de pérdida de patria potestad y me aumenta la pensión, añadió.