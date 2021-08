En entrevista con Pamela Cerdeira, Javier Saavedra Carrasco, integrante de la dirigencia de la sección 7 de Chiapas y representante ante la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, explicó los motivos que los llevaron a bloquear al convoy en el que viajaba esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este viernes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la “mañanera” inició sin el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto debido a una manifestación organizada por maestros de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Después de que el presidente rompe la mesa de negociación, decidimos trasladarnos a dónde iba a llegar a la zona militar y le pedimos que nos atendiera, hicimos el contacto con su equipo de logística, nos pidieron que nombráramos la comisión y a los compañeros que tuvieron contacto con él les respondió “Aquí me quedo. Yo no acepto chantajes. Me respetan y luego hablamos (…).”

Comentó que desde que se establecieron las mesas, no han obtenido grandes cambios de la “reforma de Peña Nieto” y que se deriva una ley que les quita derechos, cambios y ascensos y trastoca toda una situación de derechos del trabajador.

“Desde el momento que los derechos del trabajador los sacan del articulo 123 y los pasan al tercero, desaparece el sindicato y no hay quien represente al trabajador y los subderechos son conculcados”.

Afirmó “Nosotros no somos un programa, ni un edificio de la SEP, somos trabajadores y a nosotros nos rige es el tercero constitucional, si quiere hacer reformas que lo haga al 123”.