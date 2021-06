Virginia Irabien Calderón, ex esposa de Luis Harvey, CEO de Harvey Partners y uno de los protagonistas del programa Shark Tank México, denunció ser víctima de agresiones y abuso de poder por parte de su expareja.

La víctima detalló en entrevista con Pamela Cerdeira que los primeros años de su matrimonio con el empresario, que comenzó en 2001, fueron “buenos” y no daban seña de lo que ocurriría después, al paso de que Harvey fincara su éxito como empresario, con quien tuvo dos hijas.

“Me casé con un hombre bueno, un hombre que empezaba a picar piedra y a echarle muchas ganas… Él tenía tres hijos de su primer matrimonio fallido y de esos tres hijos, aún antes de casarnos, empecé a hacerme cargo de ellos con todo mi amor. Pocos años después llegaron dos bendiciones a nuestras vidas, mis dos pequeñas Alexia y Miranda”, describió.

El inicio de una fortuna

Virginia hizo hincapié en cómo el distanciamiento del empresario con su familia se fue incrementando al paso de que iba creciendo la fortuna del tiburón, gestos que se vieron impulsados principalmente por una ambición desmedida y el constante consumo de alcohol, factores que explica, derivaron finalmente en agresiones físicas, emocionales y verbales.

“Las causas más fuertes de alguna manera fue esta ambición que al principio era normal y admirable, pero empezó a idealizar únicamente el tener más y más, y dentro de esto también empezaron todas esas reuniones y empezó a tomar más y también comenzaron ya las agresiones, la violencia de todo tipo, físico, emocional, verbal”, mencionó.

Por estos ataques, que Virginia especificó, se encuentran documentados en diversas denuncias, tomó la determinación de pedirle el divorcio, suponiendo que sería el fin de una pesadilla. Sin embargo, no fue así, pues le esperaría un infierno a partir de las determinaciones legales para concretar el divorcio.

“Cuando llega el momento en que nos divorciamos, el juez dispone que parte de lo que habíamos hecho dentro del matrimonio me correspondía, y él al enterarse de eso es cuando enloquece y empieza un acoso mediático, no solamente conmigo sino con mis dos hijas”.

Una película de terror

Los episodios de violencia y acoso emprendidos por el fundador de Nexxus Capital fueron en aumento, siendo el 8 de marzo uno de los momentos cúspide en esta serie de eventos, en el cual Harvey apuntó con una pistola a la cabeza de su ex pareja.

“El 8 de marzo del año pasado, iba llegando a mi casa y a él estaba esperando a que saliera mi hija, cuando me bajó de la camioneta, él aparece de la parte de atrás y empieza a discutir, yo me doy cuenta de que una vez más estaba alcoholizado, él se pone muy agresivo cuando yo le digo que no voy a discutir y menos en esas condiciones… jamás me imaginé que sacaría una pistola y me la pusiera en la cabeza, del miedo acabé arrodillada sometida”, relató.

Tras los hechos, Virginia interpuso una denuncia junto con sus hijas en contra del panelista de Shark Tank, sin embargo, asegura que no ha habido actuación alguna por parte de las autoridades, omisión que teme, se debe a las influencias de Harvey. Además, expuso que Luis la denunció por el delito de “fraude procesal”, recurso que dijo, no tuvo que haber procedido pero que avanza gracias al poder del empresario.

“Tengo una denuncia por un delito que no cometí, me está acusando de que yo mentí a una autoridad y no hay nada justificado. El Señor está pidiendo 16 años de cárcel para mí por fraude procesal, cuando ni siquiera tenía que haber procedido esa denuncia porque aquí el único que ha comprado y autoridades y mentido es él”, añadió.

Virginia señaló que ha solicitado cita con la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, sin embargo, no ha habido respuesta alguna.

El mayor temor que describe Virginia es, ser víctima de Luis y dejar solas a sus hijas.