Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevisto a David Calderón sobre los rezagos estudiantiles revelados por Mexicanos Primero de cara al regreso a clases presenciales.

¿Cómo los niños se ven a sí mismos en la parte de lo emocional?

En esta investigación no sólo contamos con los elementos que nos aportaron los adultos de la casa de cómo veían a los chicos, por ejemplo, un cuarto de ellos dijo que los veían con dificultades para concentrarse, pero cuando entramos propiamente a constatar con los niños y hacerles estos cuestionamientos, las respuestas efectivamente son muy impactantes.

El 92% de ellos dijeron que les preocupa mucho que les pase algo a la gente de su familia y una proporción bastante parecida perdió al menos un familiar. Además, en uno de cada cuatro casas perdieron un abuelo y el 8% perdieron madre o padre entonces, viven duelo preocupación, tristeza.

Estas poblaciones son destinatarias de los programas sociales de bienestar y efectivamente son las comunidades más necesitadas, pero hace ver que los datos que generaron nos hacemos idea en la pandemia están muy urbanos, la severidad que pudo darse en estas comunidades es muy grande.

En aspectos de autoestima las respuestas son muy fuertes también, el 31% contestaron; no me siento seguro con lo que hago, 8.6% hago mal muchas cosas, 2.8% todo lo hago mal y 2.4% me odio, o sea, 5 de cada 100 ya tienen respuestas que los especialistas nos dicen son explicativas de un inicio de depresión y son chicos de 10 a 15 años.

