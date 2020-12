En esta emisión Pamela Cerdeira entrevistó a Consuelo Salas, madre de Victoria Pamela Salas Martínez y Saira Valenzuela Brizuela, madre de Mariana Joselín Baltierra Valenzuela por parte de Voces de la Ausencia y hablaron de los ataques en contra de Frida Guerrera, activista y periodista.

En efecto los acosos en redes sociales hacia las activistas y periodistas es una situación grave ya que afecta y es asesinarlas psicológicamente sin necesidad de tener un asesinato físicamente, este impacto es alto y las coloca en el ojo del huracán.

Frida Guerrera ha cuestionado al presidente AMLO y directamente le lanza, qué acciones está tomando para combatir los feminicidios y la violencia de género y después la activista empezó a recibir ataques y amenazas en redes sociales, utilizaron insultos como “feminazi, llorona y se le acusa de colaborar con el PRI para atacar al presidente.

Consuelo, desmintió públicamente a todas esas personas que difaman a Frida, “ella lo único que ha hecho es apoyarnos, darnos amistad, tiempo y cariño. Ella se dedica a buscar los feminicidios en todas partes y donde se nos ha negado la ayuda. Tengo tres años de conocerla y sin ningún compromiso o presión me ha abierto el espacio y es lo que hace con cada una de las personas de Voces de la Ausencia”. En el caso de su hija Victoria se va en la etapa intermedia, aseguró se va muy bien.

Para Saira es increíble, injusto y cruel, todos los ataques que recibe Frida, solo tiene agradecimiento para ella. Enfatizó “me encontraba desesperada y sentía que nadie me escuchaba y brindaba atención, amistades me sugirieron acercarme a Frida y por mi propia cuenta lo hice, tengo tres años de conocerla y nunca he tenido algún maltrato, ella me trata como si fuera una madre”. En su caso, el agresor ya está preso, se encuentra en el juicio oral y lo importante es que ya no se encuentra dañando a más mujeres.

