Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira habló con la Dra. Laurie Ann Ximénez-Fyvie, doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología por la Universidad De Harvard, sobre la tercera ola de contagios por Covid-19.

Lo que está ocurriendo nuevamente lo dije hace tiempo, primero en el verano, después antes de diciembre y ahora otra vez, es la crónica de una catástrofe anunciada, ya sabemos lo que va a pasar, estamos viendo las estadísticas alrededor del mundo, es muy fácil predecir lo que va a ocurrir aquí porque finalmente no se hace algo distinto para cambiarlo, nuevamente tenemos el privilegio de tener más tiempo que otros.

En Uruguay lo que está ocurriendo es desastroso, en Brasil están repuntando, Colombia, Chile, muchos países en Europa y hoy con la nueva de que Estados Unidos empieza a repuntar también, entonces no se entiende realmente porque después de tantas vidas que se han perdido, después de tantas muertes y de tanto sufrimiento que no es solamente de salud, también socialmente, emocionalmente, psicológicamente y económicamente se está sufriendo de forma muy grave, porque no sencillamente hacer lo que se tiene que hacer.

Mientras el gobierno no haga lo que necesita hacer para detener la propagación del virus en las comunidades, esto que nos viene ahora va a seguir ocurriendo durante el resto del año. Lo que se tendría que haber hecho es centrar la prioridad en la estrategia sobre detener la propagación del virus, eso era lo más importante.