Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó a Lila Ciza, “La Reinota”, quien se convirtió en un símbolo feminista al regresar bomba de humo a policías.

“Estoy contentísima, las personas que yo admiro ahora me siguen, entablamos conversación y me ofrecen su apoyo en cuestión de los comentarios que he llegado a recibir”.

Definitivamente del 8 de marzo para hoy mi vida ha cambiado y es cuestión de la visibilidad porque te puedo ser sincera, siempre he sido así de necia e impulsiva y lo que me propongo, lo intentó y a veces funciona, mencionó.

Cuando cayó cerca de mí el artefacto hice lo mismo que las otras personas habían hecho, aquí el tema es que a mí me grabaron, la gente empatizo mucho con esto y lo empezaron a difundir, declaró.

“Toda mi vida fui señalada, marcada, ‘bulleada’ por muchas personas, entonces yo tenía una baja autoestima y después de mucho tiempo de relaciones tóxicas fallidas, yo comencé a darme cuenta de que no podía seguir así porque era algo que yo permitía y empecé a tomar terapia a partir de que conozco al que ahorita es mi futuro esposo y pues él me acerco al tema”.