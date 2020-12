Para MVS Noticias Pamela Cerdeira platicó en entrevista con Valeria Moy, directora general del IMCO.

La Reforma a Ley de Banxico convertirá al país en un imán para el lavado de dinero, para facultar al organismo a adquirir los dólares que no puedan repatriarse a Estados Unidos pone en riesgo al país económicamente, al no negarse y ser el comprador de último recurso, tiene que tomar la operación de dólares de ese banco o institución que no tenga los controles adecuados.

Un banco lo que quiere tener es pesos, porque tener otro tipo de moneda no sirve en los cálculos del día a día. Por medio del turismo entran dólares, al igual que por las remesas que reciben los mexicanos en los años setenta recibían dólares, pero actualmente entran por vía financiera para tener la seguridad de que llegue segura y rápidamente, así como las operaciones ilícitas que se mueven en dólares de efectivo para no ser rastreados.

No olvides escuchar a Pamela Cerdeira de lunes a viernes a partir de las 19:00 hasta las 21:00 horas por MVS Noticias 102.5 FM ¡Tu estación favorita!